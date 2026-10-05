A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO

Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Rho e Monza.

In alternativa, uscire a Cascina Merlata e rientrare dallo stesso svincolo verso Varese ed immettersi in A52 attraverso il nodo Fiera.

In ulteriore alternativa, proseguire in A8 verso Milano, uscire a Milano viale Certosa ed entrare in A52 attraverso il nodo Fiera della A8, verso Rho o Monza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.