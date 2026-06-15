A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52

A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIERA MILANO-BOLLATE NOVATE

A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52. A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIERA MILANO-BOLLATE NOVATE

Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 23:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-saranno chiusi, per chi proviene da Milano e da Varese, i Rami di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano, proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia, uscire a Cormano e percorrere la SP35 Milano-Meda verso Como/Meda/Cormano/Bresso/A52 Tangenziale nord;

per chi proviene da Varese, proseguire in direzione Milano e immettersi in A4 verso Brescia/Venezia, uscire a Cormano e percorrere la SP35 Milano-Meda verso Como/Meda/Cormano/Bresso/A52 Tangenziale nord.

Sulla A52 Tangenziale nord:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e Bollate Novate, verso Monza.

Di conseguenza, chi proviene da Rho dovrà uscire obbligatoriamente dal nodo Fiera Milano e potrà proseguire sulla A8 Milano-Varese verso Milano, per poi immettersi in A4 in direzione Brescia/Venezia, uscire a Cormano e percorrere la SP35 Milano-Meda verso Como/Meda/Cormano/Bresso/A52 Tangenziale nord.