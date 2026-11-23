A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 23 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, proseguire in A8 verso Milano, immettersi in A52 Tangenziale nord verso Rho attraverso il nodo Fiera Milano ed entrare quindi in A50 Tangenziale ovest, verso Bologna.
In ulteriore alternativa, uscire in A8 allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SS11 ed entrare in A50 allo svincolo 2 Novara Gallaratese.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.