A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4
Roma, 30 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di sabato 3 alle 5:00 di domenica 4 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.
In alternativa, uscire dal nodo Fiera, immettersi in A52 Tangenziale nord ed entrare a Monza, sulla A4, in direzione Brescia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.