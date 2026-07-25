A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4
Roma, 25 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.
In alternativa, uscire in A8 attraverso il nodo Fiera Milano, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza, verso Brescia.