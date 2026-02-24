A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A36 PEDEMONTANA LOMBARDA
Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di competenza Autostrada Pedemontana Lombarda, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, verso Lentate sul Seveso.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Busto Arsizio, immettersi sulla SS336 in direzione Malpensa, uscire al primo svincolo seguendo le indicazioni per Busto Arsizio-Solbiate Olona, rientrare sulla SS336 fino all’immissione sulla A8 verso Varese, per poi entrare in A36 Pedemontana Lombarda, in direzione Lentate sul Seveso.