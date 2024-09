A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO FIERA R37

Roma, 3 settembre 2024 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di venerdì 6 alle 5:00 di sabato 7 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso la A52 Tangenziale nord. Pertanto, i veicoli in uscita presso il nodo Fiera Milano dovranno proseguire obbligatoriamente sul Raccordo Fiera Milano verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi proseguire sulla A52 Tangenziale nord, in direzione di Monza.