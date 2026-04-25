A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO FIERA MILANO (R37) VERSO RHO E MONZA. R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA MAZZO DI RHO E IMMISSIONE A8

Roma, 25 aprile 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 28 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 29 APRILE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho e Monza.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Rho, uscire sulla A8 allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SR1 e, alla prima uscita, proseguire verso Rho/Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/A4, alla rotatoria immettersi alla prima uscita verso Fiera Milano/A4/Pero/SS33/centro commerciale Merlata, percorrere la Complanare di Pero della A4 verso Torino, seguire le indicazioni per SS33 del Sempione ed entrare sul Raccordo Fiera Milano (R37), in direzione Rho;

verso Monza, uscire sulla A8 allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SR1 e, alla prima uscita, immettersi verso Rho/Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/A4, alla rotatoria percorrere la terza uscita verso A8/A9, immettersi sulla SR1 e sulla A8 verso Varese, per entrare poi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza attraverso il nodo Fiera Milano.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Monza.

In alternativa si consiglia:

per i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare allo svincolo di Baranzate;

per i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in altezza al sottopasso di via Montello, entrare a Mazzo di Rho verso Rho, uscire allo svincolo A50/Pero/Milano e rientrare sul Raccordo Fiera Milano, in direzione Monza.

DALLE 21:00 ALLE 24:00 DI MARTEDI’ 28 APRILE

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-saranno chiusi, per chi proviene da Rho, i rami di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi immettersi in A8, verso Milano o in direzione Varese.

DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 29 APRILE

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Baranzate, percorrere la SP233 Varesina, via Aquileia, via Milano verso Milano Centro.

In ulteriore alternativa, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, uscire allo svincolo Fiera Milano est-sud/P3-4/ Cargo 2-3, rientrare sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza ed entrare in A8 verso Milano;