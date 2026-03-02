A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO FIERA MILANO R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8
Roma, 2 marzo 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso la SP46. In alternativa, dopo l’uscita presso il nodo Fiera Milano, si dovrà proseguire verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi immettersi in A8, in direzione Milano.
Sul Raccordo Fiera Milano (R37):
-sarà chiuso, per chi proviene dalla SP46, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.
In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per Rho lungo il Raccordo Fiera Milano, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi immettersi in A8, direzione Milano.