A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI GALLARATE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI GALLARATE
Roma, 20 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 settembre, sarà chiusa l’entrata di Gallarate, verso Varese.
In alternativa, chi è diretto verso Varese potrà entrare a Castronno, sulla stessa A8, mentre chi è diretto verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico potrà entrare a Sesto Calende Vergiate, sulla D08.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.