A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI GALLARATE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI GALLARATE
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di lunedì 28 alle 5:00 di martedì 29 settembre, sarà chiusa l’entrata di Gallarate, verso Milano.
In alternativa, immettersi su via Riva, via Cristoforo Colombo, sulla SS341 verso Busto Arsizio, sulla SS33, sulla SS336 ed entrare in A8 verso Milano a Busto Arsizio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.