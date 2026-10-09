A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI LEGNANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI LEGNANO
Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Milano: Lainate Arese;
verso Varese: Castellanza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.