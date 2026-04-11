A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI LEGNANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI LEGNANO
Roma, 11 aprile 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castellanza.
In ulteriore alternativa, entrare ad Origgio Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso.