A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI LAINATE ARESE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI LAINATE ARESE
Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare attraverso il nodo Fiera Milano o allo svincolo di Origgio sulla A9 Lainate-Como-Chiasso.