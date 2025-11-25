A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CAVARIA

Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 28 alle 5:00 di sabato 29 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Milano: Gallarate;

verso Varese: Solbiate Arno Albizzate.