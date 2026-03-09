A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CASCINA MERLATA
Roma, 9 marzo 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, in entrata verso Varese.
In alternativa si consiglia di entrare attraverso il nodo Fiera Milano o allo svincolo di Milano Viale Certosa.