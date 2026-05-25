A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI CAVARIA
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI CAVARIA
Roma, 25 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 alle 24:00 di martedì 26 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Milano e da Varese.
In alternativa si consiglia di uscire a Solbiate Arno Albizzate o a Gallarate, sulla stessa A8, o alla stazione di Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.