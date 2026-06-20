A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA SC5 E USCITA OBBLIGATORIA SVINCOLO DI GAZZADA. SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A8

Roma, 20 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 23 alle 1:00 di mercoledì 24 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, verso Buguggiate.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Castronno o allo svincolo di Gazzada;

chi percorre la A8 Milano-Varese, da Milano verso Varese, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Gazzada. Dopo l’uscita obbligatoria a Gazzada, percorrere la A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo SP57 Gazzada Morazzone, alla rotatoria immettersi sulla quarta uscita e rientrare in A60 verso Buguggiate, per poi entrare in A8 in direzione Varese.

Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:

-sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, proseguire sulla A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo verso SP57 Gazzada/Morazzone e, dopo la rotatoria, rientrare sulla A60 verso Buguggiate, per poi immettersi in A8 in direzione Varese.