A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SC5. USCITA OBBLIGATORIA SVINCOLO DI GAZZADA. SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE A8

Roma, 16 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 1:00 di giovedì 18 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, verso Buguggiate.

In alternativa, uscire allo svincolo di Castronno o di Gazzada;

chi percorre la A8, da Milano verso Varese, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Gazzada.

Dopo l’uscita obbligatoria a Gazzada, immettersi sulla SP57, percorrere la rotatoria e rientrare sulla SP57 in direzione opposta, per poi entrare a Gazzada e riprendere il proprio itinerario verso Varese.

Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:

-sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il Ramo di immissione sulla A8, verso Varese.

In alternativa, percorrere la A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo verso la SP57 Gazzada/Morazzone e seguire indicazioni per Varese città lungo la viabilità ordinaria.