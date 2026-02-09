A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER DUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI LEGNANO
Roma, 9 febbraio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 alle 23:00 di martedì 10 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castellanza o di Lainate Arese, sulla stessa A8; in ulteriore alternativa, entrare in A9 Lainate-Como-Chiasso, allo svincolo di Origgio Uboldo, verso Lainate/Milano e immettersi in A8, in direzione Milano.