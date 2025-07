A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DI LAINATE

Roma, 23 luglio 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 26 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire a Legnano o attraverso il nodo Fiera Milano, rispettivamente al km 16+300 e al km 2+200 della stessa A8, oppure allo svincolo di Origgio al km 14+350 della A9 Lainate-Chiasso.