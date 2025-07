A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI LAINATE

Roma, 2 luglio 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 4 luglio, sarà chiusa la stazione di Lainate, in uscita per chi proviene da Varese/A9 Lainate-Como-Chiasso.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Varese: Legnano, sulla stessa A8;

per chi proviene dalla A9 Lainate-Como-Chiasso: Origgio Uboldo, sulla A9.