A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO BRESCIA/VENEZIA
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO BRESCIA/VENEZIA
Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 22 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia/Venezia.
In alternativa, uscire in A8 dal nodo Fiera, immettersi in A52 Tangenziale nord verso Monza, proseguire sulla Tangenziale nord ed entrare in A4 alla stazione di Monza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.