A8 MILANO-VARESE: CHIUSA L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO
Dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di venerdì 22 agosto, in modalità continuativa
Roma, 16 agosto 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della pavimentazione del cavalcavia di svincolo, sarà chiusa l’uscita di Busto Arsizio, per chi proviene da Milano, dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di venerdì 22 agosto, in modalità continuativa.
In alternativa, a chi è diretto verso Busto Arsizio e SS336 della Malpensa, si consiglia:
seguire le indicazioni per A4 Torino-Trieste verso Torino, uscire allo svincolo di Marcallo Mesero/Malpensa e immettersi sulla SS336 della Malpensa;
proseguire sulla A8 verso Varese, uscire a Gallarate, al km 30+000 e rientrare dalla stessa stazione o sul nodo A8/A36 Pedemontana Lombarda attraverso lo svincolo di Solbiate Olona;
anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, al km 18+000 e proseguire sulla viabilità ordinaria: SS527, SS33 e SS336.