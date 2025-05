A8 MILANO-VARESE: CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA A60 TANGENZIALE DI VARESE

Roma, 31 maggio 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 10:00 alle 16:00 di martedì 3 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso il valico del Gaggiolo.

In alternativa si consiglia di immettersi in A60 attraverso lo svincolo di Buguggiate; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Castronno, al km 40+100 e rientrare dallo stesso svincolo verso Varese, per poi immettersi sulla A60 Tangenziale di Varese.