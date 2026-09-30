A8 MILANO-VARESE: CHIUSA L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 30 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, dalle 7:00 di sabato 3 alle 20:00 di domenica 4 ottobre, in modalità continuativa.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.