A8 MILANO-VARESE: AL VIA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE INTEGRATE DELLA STAZIONE DI GALLARATE
A8 MILANO-VARESE: AL VIA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE INTEGRATE DELLA STAZIONE DI GALLARATE
Dal 22 settembre prevista l’installazione di 800 metri di dispositivi integrati.
Garantite due corsie al traffico, aperta la rampa di ingresso della stazione di Gallarate
Roma, 21 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, a partire da martedì 22 settembre, prenderà il via la seconda fase degli interventi di riqualifica delle barriere integrate in corrispondenza della stazione di Gallarate, dal km 31+000 al km 28+000.
Nel dettaglio, le attività, così come per la prima fase di lavori conclusa prima dell’estate, prevedono la rimozione delle barriere esistenti e l’installazione di 800 metri di nuovi dispositivi integrati, rispondenti alle più recenti normative in materia. Dal punto di vista tecnico si tratta di un’unica barriera in grado di assolvere a una duplice funzione: quella di contenimento in caso di urto, nell’ottica della sicurezza di chi viaggia e quella di assorbimento del rumore a beneficio dell’abitato circostante.
Grazie al rinnovamento integrale dei dispositivi verrà garantito, infatti, il massimo livello di abbattimento del rumore possibile.
Per velocizzare la realizzazione del piano, il cantiere vedrà l’impiego di più squadre di maestranze operanti su turni avvicendati e sarà attiva una riduzione a due corsie del traffico in direzione Milano.
Per tutta la durate dei lavori verrà comunque garantita la piena fruibilità della rampa di ingresso Gallarate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.