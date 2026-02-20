A8 MILANO-VARESE: AL VIA GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE INTEGRATE DELLA STAZIONE DI GALLARATE
A8 MILANO-VARESE: AL VIA GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE INTEGRATE DELLA STAZIONE DI GALLARATE
A partire dalle ore 21:00 di lunedì 23 febbraio, verranno installati nuovi dispositivi capaci di garantire il massimo livello di abbattimento del rumore
Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese in prossimità della stazione di Gallarate, dal km 31+000 al km 29+600, dalle 21:00 di lunedì 23 febbraio prenderà il via la prima fase del piano di installazione di nuove barriere fonoassorbenti di ultima generazione e, contestualmente, sarà chiusa la rampa di ingresso della stazione di Gallarate, in direzione di Milano.
Nel dettaglio le attività prevedono la rimozione delle barriere esistenti e la posa di nuovi dispositivi integrati, rispondenti alle più recenti normative in materia. Dal punto di vista tecnico si tratta di un’unica barriera in grado di assolvere a una duplice funzione: quella di contenimento in caso di urto, nell’ottica della sicurezza di chi viaggia, e quella di assorbimento del rumore a beneficio dell’abitato circostante. Grazie al rinnovamento integrale dei dispositivi, infatti verrà garantito il massimo livello di abbattimento del rumore possibile.
Per consentire lo svolgimento delle attività, sono state condivise con gli Enti territoriali, più fasi di lavorazioni.
Il transito, sulla A8, in direzione Milano verrà garantito comunque su due corsie. Tale schema di cantiere consente di velocizzare la prima fase di realizzazione del piano e garantisce il ripristino della totale disponibilità della carreggiata, nonché la fruibilità dell’entrata di Gallarate verso Milano, entro l’inizio dell’estate, periodo dell’anno caratterizzato da volumi di traffico più intensi in ragione dell’esodo verso le località di vacanza.
Nella seconda fase, che partirà al termine della stagione estiva, il cantiere opererà garantendo la fruibilità della stazione di Gallarate in ingresso e due corsie al traffico in direzione Milano. Dall’analisi dei flussi di traffico, sono stimati infatti tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare nella fascia pomeridiana della domenica, per i rientri dai laghi in direzione Milano, per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.
A chi percorre il tratto in questa fascia oraria si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Sesto Calende Vergiate, sulla D08 ed entrare in A8 a Busto Arsizio, dopo aver percorso la SS33 del Sempione e la SS336 dell’Aeroporto di Malpensa.
In alternativa alla chiusura dell’entrata di Gallarate, gli utenti diretti verso Milano potranno utilizzare lo svincolo di Busto Arsizio.
Per gestire al meglio la viabilità, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha previsto, per il periodo delle lavorazioni, un potenziamento del servizio di assistenza e dei presidi alla segnaletica di cantiere.