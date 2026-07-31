A8 MILANO-VARESE: AL VIA GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE FONOINTEGRATE IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO DI CASTELLANZA

Garantite due corsie in direzione Milano fino alla fine dei lavori

Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti sulla rete in gestione, dalle ore 21:00 di lunedì 3 agosto, prenderanno il via le attività per l’installazione di nuove barriere fonoassorbenti di ultima generazione, nel tratto compreso tra Castellanza e Legnano, verso Milano, dal km 18+200 al km 17+700.

Nel dettaglio le attività, condivise con gli Enti territoriali, prevedono la rimozione delle barriere esistenti e la posa di nuovi dispositivi integrati, rispondenti alle più recenti normative in materia. Dal punto di vista tecnico si tratta di un’unica barriera in grado di assolvere a una duplice funzione: quella di contenimento in caso di urto, nell’ottica della sicurezza di chi viaggia, e quella di assorbimento del rumore a beneficio dell’abitato circostante.

Grazie al rinnovamento integrale dei dispositivi, infatti verrà garantito il massimo livello di abbattimento del rumore possibile.

Il transito, sulla A8, in direzione Milano verrà garantito comunque su due corsie, per l’intera durata delle attività. Tale schema di cantiere consente di velocizzare la realizzazione delle attività e garantisce il ripristino della totale disponibilità della carreggiata entro la fine del mese di agosto.

Dall’analisi dei flussi di traffico, sono stimati tempi di percorrenza superiori alla media, nel tratto compreso tra Castellanza e Legnano, in particolare nelle ore centrali di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 agosto e ancora mercoledì 26 e giovedì 27 agosto, nella fascia oraria pomeridiana.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500 della A8, percorrere la viabilità ordinaria: SS336 della Malpensa verso Malpensa, SS33 del Sempione verso Busto Arsizio/Castellanza, SP527 Bustese in direzione Legnano, SS33 del Sempione in direzione Cerro Maggiore, via Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare in A8 verso Milano allo svincolo Legnano.

Per gestire al meglio la viabilità, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha previsto, per il periodo delle lavorazioni, un potenziamento del servizio di assistenza e dei presidi alla segnaletica di cantiere.