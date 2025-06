A8 MILANO-VARESE: AL VIA GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E ANTIRUMORE DELLO SVINCOLO DI CASTELLANZA

A partire dalle ore 21:00 di domenica 22 giugno, per cinque settimane

Roma, 19 giugno 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e antirumore, la rampa di ingresso dello svincolo di Castellanza, in direzione Milano, resterà chiusa in modalità continuativa dalle 21:00 di domenica 22 giugno alle 24:00 di domenica 27 luglio.

In particolare, l’intervento prevede la sostituzione delle barriere esistenti con nuovi dispositivi più performanti, in linea con le più recenti normative. Dal punto di vista acustico, il rinnovamento integrale delle superfici fonoassorbenti doterà l’impianto del massimo livello di abbattimento del rumore previsto.

È stato quindi definito un cronoprogramma di lavori, condiviso con gli Enti territoriali, che saranno eseguiti sette giorni su sette, con più squadre di maestranze operative su turni, ottimizzando gli interventi durante il periodo estivo in cui si registrano i flussi veicolari minimi dovuti al traffico scolastico e pendolare, per completare l’intervento entro la fine di luglio.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.

I percorsi alternativi verranno adeguatamente segnalati lungo la viabilità ordinaria.

Per gestire al meglio la viabilità, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha previsto, per il periodo delle lavorazioni, un potenziamento del servizio di assistenza e dei presidi alla segnaletica di cantiere.