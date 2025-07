A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E ANTIRUMORE DELLO SVINCOLO DI CASTELLANZA

Roma, 21 luglio 2025 – Nell’ambito del programma di riqualifica delle barriere di sicurezza e antirumore, sulla A8 Milano-Varese, sarà necessario chiudere la rampa di ingresso dello svincolo di Castellanza, in direzione Milano, in modalità continuativa, fino alle 5:00 di lunedì 28 luglio.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.