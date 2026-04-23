A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE
A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 23 aprile 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dei Ramo di immissione sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, verso Buguggiate, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile.
In tale orario, saranno chiusi, sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Milano e da Varese, i Rami di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese.
In alternativa si consiglia di uscire a Castronno o a Buguggiate.
Contestualmente, chi percorre la SP1, con provenienza Buguggiate, ed è diretto verso la A60 Tangenziale di Varese, verrà obbligatoriamente deviato sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.
In alternativa, uscire a Castronno e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Varese, uscire quindi a Gazzada e immettersi verso la A60 Tangenziale di Varese.