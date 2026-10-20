A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTRONNO-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE VERSO MILANO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-CASTRONNO VERSO VARESE

Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano, prevista dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, di seguito indicate, sulla stessa A8, per lavori di manutenzione cavalcavia:

-dalle 21:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Castronno, verso Varese.

Si precisa che lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: in considerazione del cantiere in corrispondenza del cavalcavia sulla SS341, dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno Albizzate, percorrere via Grandi, la SS341, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa ed entrare in A8 dallo svincolo di Castronno;

per la chiusura dell’entrata verso Varese: Castronno, sulla stessa A8; -per la chiusura dell’entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

per la chiusura dell’entrata verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;

-dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre e dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano.

In alternativa, in considerazione del cantiere in corrispondenza del cavalcavia sulla SS341, dopo l’uscita obbligatoria a Castronno, percorrere la SS341, via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via Caronno Varesino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello, via Grandi, ed entrare in A8 dallo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.