A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CASTELLANZA

Roma, 17 marzo 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, è stato aggiornato il programma di chiusura dello svincolo di Castellanza, come di seguito indicato:

-nelle due notti di mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso in entrata verso Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano o di Busto Arsizio;

-dalle 21:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 marzo, sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore e di manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di entrare a Legnano o a Busto Arsizio.