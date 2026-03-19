A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 19 marzo 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dell’entrata verso Milano dello svincolo di Castellanza, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto svincolo di Castellanza, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese, dalle 21:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 marzo, per lavori di riqualifica delle barriere antirumore e di manutenzione cavalcavia.
In alternativa si consiglia di entrare a Legnano o a Busto Arsizio.