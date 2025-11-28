A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A36 PEDEMONTANA LOMBARDA Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura del Ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, da Varese verso Lentate sul Seveso, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, venerdì 28, alle 6:00 di sabato 29 novembre.
Il suddetto Ramo di allacciamento sarà chiuso nelle tre notti di martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, con orario 21:00-6:00, per consentire lavori di competenza Autostrada Pedemontana Lombarda.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500 della A8, percorrere la viabilità ordinaria: viale Malpensa, SP2, via dei Combattenti ed immettersi sulla A36 allo svincolo di Solbiate Olona.