A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 25 marzo 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dell’entrata di Castellanza, verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 25, alle 5:00 di giovedì 26 marzo.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 marzo, per lavori di riqualifica delle barriere antirumore.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.