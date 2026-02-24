A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dell’entrata dello svincolo di Castellanza, verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 24, alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio.
Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, nelle tre notti di mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio, con orario 21:00-5:00, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.