A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BUSTO ARSIZIO-GALLARATE VERSO VARESE

Roma, 5 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Busto Arsizio e Gallarate, verso Varese, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 5, alle 5:00 di mercoledì 6 maggio.

Il suddetto tratto sarà chiuso nelle due notti di giovedì 7 e venerdì 8 maggio, con orario 22:00-5:00, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336 verso Malpensa, SS33 del Sempione in direzione Gallarate, via Mornera, via Pier Capponi, via Lombardia, via Vespucci, via Sanzio, via Vittorio Veneto e rientrare in A8 verso Varese a Gallarate.