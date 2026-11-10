A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 10 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, è stato aggiornato il programma delle chiusure dell’entrata dello svincolo di Castellanza, verso Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, come di seguito indicato:
-nelle tre notti di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, con orario 20:00-5:00;
-dalle 20:00 di venerdì 13 alle 17:00 di sabato 14 novembre, in modalità continuativa.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.