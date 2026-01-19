A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA SVINCOLO CASTELLANZA. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CASTELLANZA-BUSTO ARSIZIO

Roma, 19 gennaio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dell’entrata dello svincolo di Castellanza, verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 19, alle 5:00 di martedì 20 gennaio. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, di seguito indicate:

-dalle 22:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 a Busto Arsizio;

-dalle 21:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.