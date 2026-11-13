A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURA NOTTURNA ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURA NOTTURNA ENTRATA SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, è stato aggiornato l’orario di chiusura dello svincolo di Castellanza. Il suddetto svincolo sarà chiuso, in entrata verso Milano, dalle 20:00 di questa sera, venerdì 13, alle 7:00 di sabato 14 novembre.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.