A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA CASTELLANZA. CONFERMATO IL PROGRAMMA DELLE ALTRE CHIUSURE

Roma, 13 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, in considerazione della chiusura del tratto Legnano-allacciamento A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Lainate, prevista nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, è stato aggiornata l’alternativa relativa alla chiusura dell’entrata di Castellanza, verso Milano, per lavori di rifacimento delle barriere antirumore.

Pertanto, dalle 21:00 di questa sera alle 5:00 di giovedì 14 maggio, si consiglia di entrare allo svincolo di Lainate Arese.

Restano confermate le altre chiusure, sulla stessa A8, di seguito indicate:

-dalle 21:00 di mercoledì 13 alle 5:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiusa l’uscita e l’entrata di Gallarate, per chi proviene e per chi è diretto verso Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Varese: Cavaria, sulla stessa A8;

in entrata verso D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla D08;

in uscita per chi proviene da Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8;

in uscita per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla D08.

Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate, verso Milano, per lavori di installazione nuove barriere antirumore;

-dalle 21:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiusa l’entrata di Castellanza, verso Milano, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.