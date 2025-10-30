A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA SVINCOLO DI BUASTO ARSIZIO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CASTELLANZA-BUSTO ARSIZIO
Roma, 29 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dell’uscita dello svincolo Busto Arsizio, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 29, alle 5:00 di giovedì 30 ottobre.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, per consentire lavori di pavimentazione, di seguito indicate:
-dalle 22:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, verso Varese.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 a Busto Arsizio;
-dalle 22:00 di venerdì 31 ottobre alle 5:00 di sabato 1 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Varese.
In alternativa si consiglia di uscire a Gallarate o a Castellanza.