A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE
A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, come di seguito indicato:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 10 NOVEMBRE ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 11 NOVEMBRE
sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza, verso Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.
Si precisa che lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.
In alternativa, si consiglia:
-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336 in direzione Malpensa, uscire allo svincolo SS33 del Sempione, immettersi sulla SS33 verso Busto Arsizio-Castellanza, sulla SP527 Bustese in direzione Rescaldina e rientrare in A8 allo svincolo di Castellanza;
-per la chiusura di Busto Arsizio verso Milano: Castellanza;
-per la chiusura di Busto Arsizio verso Varese: Gallarate.
NELLE QUATTRO NOTTI DI NOTTI DI MARTEDI’ 11, MERCOLEDI’ 12, GIOVEDI’ 13 E VENERDI’ 14 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00
sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.
In alternativa, entrare allo svincolo di Legnano.