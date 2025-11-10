A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, come di seguito indicato:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 10 NOVEMBRE ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 11 NOVEMBRE

sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza, verso Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

Si precisa che lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336 in direzione Malpensa, uscire allo svincolo SS33 del Sempione, immettersi sulla SS33 verso Busto Arsizio-Castellanza, sulla SP527 Bustese in direzione Rescaldina e rientrare in A8 allo svincolo di Castellanza;

-per la chiusura di Busto Arsizio verso Milano: Castellanza;

-per la chiusura di Busto Arsizio verso Varese: Gallarate.

NELLE QUATTRO NOTTI DI NOTTI DI MARTEDI’ 11, MERCOLEDI’ 12, GIOVEDI’ 13 E VENERDI’ 14 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.

In alternativa, entrare allo svincolo di Legnano.