A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 6 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne previste nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 ottobre.

Di seguito il dettaglio delle chiusure notturne, per consentire lavori di pavimentazione:

-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Castellanza;

verso Varese: Gallarate;

-dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoòedì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SS527, SS33, SS336 e rientrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio;

-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Castellanza;

verso Varese: Gallarate;

-dalle 22:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e Legnano, verso Milano.

Sarà chiusa l’entrata verso Milano di Gallarate e di Castellanza; sarà, invece, chiusa l’entrata di Busto Arsizio in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

Inoltre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A36 Pedemontana Lombarda, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria di Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: via Vittorio Veneto, SS341 verso Milano, SS33, via Cadorna e rientrare in A8 allo svincolo di Legnano;

per la chiusura di Gallarate, Busto Arsizio e Castellanza, verso Milano: Legnano;

per la chiusura di Busto Arsizio verso Varese: Gallarate;

per la chiusura del ramo di allacciamento A36/A8 verso Milano, immettersi sulla A8 in direzione di Varese, uscire a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: via Vittorio Veneto, SS341 verso Milano, SS33, via Cadorna ed entrare in A8 allo svincolo di Legnano, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano;

-dalle 22:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano.

Si precisa che lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS336 uscire dallo svincolo di Gallarate est/del Sempione, SS33 del Sempione verso Milano, via Cadorna e rientrare in A8 allo svincolo di Legnano;

per la chiusura di Busto Arsizio verso Milano: Legnano;

per la chiusura di Busto Arsizio verso Varese: Gallarate.