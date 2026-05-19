A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTELLANZA-LEGNANO VERSO MILANO E SVINCOLI DI BUSTO ARSIZIO E CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTELLANZA-LEGNANO VERSO MILANO E SVINCOLI DI BUSTO ARSIZIO E CASTELLANZA
Roma, 19 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese è stato aggiornato il programma delle chiusure, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, secondo il seguente programma:
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 19 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 20 MAGGIO
-sarà regolarmente aperto lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Legnano, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A8 a Legnano.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 20 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 21 MAGGIO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Legnano, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A8 a Legnano.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 22 ALLE 5:00 DI SABATO 23 MAGGIO
-sarà chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.
Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate verso Milano, per consentire lavori di installazione nuove barriere antirumore.