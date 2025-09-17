A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO
Roma, 17 settembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, è stato aggiornato il programma delle chiusure di Busto Arsizio, previste nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, con orario 22:00-5:00, per lavori di manutenzione dei giunti del viadotto di svincolo.
Il suddetto svincolo sarà chiuso, nelle suddette notti, in entrata verso Varese.
In alternativa si consiglia di entrare a Gallarate.