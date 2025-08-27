A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Roma, 27 agosto 2025 – Sulla A8 Milano-Varese è stato aggiornato il programma delle chiusure di Busto Arsizio.

Il suddetto svincolo sarà chiuso, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del cavalcavia di svincolo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 27 alle 1:00 di govedì 28 agosto, sarà chiuso in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castellanza;

-dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 agosto, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia:

anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, al km 18+000 e percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione, in direzione Gallarate e SS336 della Malpensa;

proseguire sulla A8 verso Varese, uscire a Gallarate al km 29+900 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi uscire a Busto Arsizio;

proseguire sulla A8 verso Varese, immettersi sulla A36 Pedemontana Lombarda verso Lentate sul Seveso, uscire a Solbiate Olona, al km 1+000 e rientrare dallo stesso svincolo in direzione della A8, immettersi in A8 verso Milano e uscire a Busto Arsizio;

-dalle 22:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 agosto, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia:

anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, al km 18+000 e percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Gallarate e SS336 della Malpensa; -proseguire sulla A8 verso Varese, uscire a Gallarate al km 29+900 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi uscire a Busto Arsizio; -proseguire sulla A8 verso Varese, immettersi sulla A36 Pedemontana Lombarda verso Lentate sul Seveso, uscire a Solbiate Olona, al km 1+000 a e rientrare dallo stesso svincolo in direzione della A8, immettersi in A8 verso Milano e uscire a Busto Arsizio.