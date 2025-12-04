A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI CASTELLANZA E CAVARIA
Roma, 4 dicembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese è stata annullata la chiusura dello svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di stasera, giovedì 4, alle 5:00 di venerdì 5 dicembre.
Rimane confermata, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, la chiusura dello svincolo di Cavaria, in entrata e in uscita, dalle 21:00 di stasera, giovedì 4, alle 5:00 di venerdì 5 dicembre.
In alternativa si consiglia di utilizzare Solbiate Arno Albizzate o Gallarate o Castronno, sulla stessa A8, o Besnate sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08).